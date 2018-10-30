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محافظات

الطقس معتدل بالوادي الجديد ورفع درجة الاستعداد تحسبا لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:51 م
محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
يسود طقس معتدل بمحافظة الوادي الجديد اليوم، بينما أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد تحسبا لتقلبات حالة الجو الأيام المقبلة واحتمال تعرض المحافظة لعواصف ترابية.

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بضرورة تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة التى فى حالة انعقاد دائم.

شدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية ومديرية الرى بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول تحسبا لسقوط أمطار، وتشكيل غرفة عمليات لتلقى أى بلاغات بتأثر الطرق بحالة الطقس السيء التى قد تتعرض لها المحافظة.
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