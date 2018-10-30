أستاذ أورام: التدخين والكحوليات وعدم تناول الخضراوات سبب الإصابة بالسرطان



وأوضح أستاذ علاج الأورام، أن ثلث إصابات السرطان لها علاقة وراثية وبيئية، ومن يتعرضون لمجال الإشعاع، مشددا على أن الاكتشاف المبكر للمرض يعد نموذجا ناجحا للقضاء عليه، مثل سرطان الثدي، وهذا عكس اكتشافه في مرحلة متأخرة.



وطالب بالإقلاع عن التدخين والكحوليات واتباع نظام غذائي جيد، يوجد به نسب من الخضراوات، وعدم التعرض لاشعة الشمس لفترات طويلة، مؤكدا أن سبب زيادة الإصابة بالسرطان هو ارتفاع أعمار الأفراد.



وطالب باستخدام البلوتوث أو استخدام سماعة في حال التحدث بالهاتف لفترات طويلة لمنع الإصابة بورم بالمخ.

قال الدكتور تامر النحاس، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، إن سرطان الثدي يحتل المرتبة الأولى من إصابات السرطان في مصر بنسبة 33%، مضيفا أن الإصابة بفيروس سي أحد أسباب الإصابة بسرطان الكبد.وأضاف النحاس خلال حواره لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على قناة "اليوم"، من تقديم نانسي مجدي، أن الخلايا التي لا تموت تتكاثر في الجسم.