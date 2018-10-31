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رياضة

ظافر عابدين يستضيف بعثة الترجي قبل مواجهة الأهلي.. ومنافسة قوية مع إيهاب توفيق

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:05 م
صدى البلد
إسراء أشرف
كشفت تقارير صحفية تونسية، إن الممثل التونسي ظافر عابدين، سيكون أول المستقبلين لبعثة فريق الترجي، قبل مواجهة الأهلي، يوم الجمعة المقبل، بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لموقع "الصريح أونلاين" التونسي، فإن ظافر عابدين سيستضيف بعثة فريق الترجي، وبعض المسئولين بالجهاز الفني.

وقالت الصحيفة التونسية، إن الممثل التونسي، دخل في رهان جديد مع المغني المصري إيهاب توفيق الذي يعشق النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تصل بعثة فريق الترجي التونسي، برج العرب اليوم، الأربعاء، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل، الساعة الثامنة مساءً، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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