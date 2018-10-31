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أخبار العالم

سوريا الديمقراطية تدعو المجتمع الدولي إلى منع تركيا من دعم داعش

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:47 م
قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
أ ش أ
دعت "قوات سوريا الديمقراطية" المجتمع الدولي للتنديد بـ "الاستفزازات" التركية ومطالبة التحالف الدولي بإظهار موقف حازم لردع تركيا عن الاعتداءات ومحاولاتها الإبقاء على تنظيم "داعش" وتقديم الدعم له، بحسب البيان الذي أصدرته قوات "قسد".

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" اليوم الأربعاء وقف عملياتها ضد تنظيم "داعش" شرق الفرات بسبب الهجمات التركية.

وقالت "قوات سوريا الديمقراطية" - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن تركيا صعدت من تهديداتها وهجماتها عند الحدود شمالي سوريا بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان التي أعقبت الاجتماع الرباعي في اسطنبول.

وأفاد البيان بأن الهجمات التركية استمرت مساء الثلاثاء باستهداف مباشر لمعبر مدينة تل أبيض الحدودي؛ مما أدى إلى مقتل أحد حراس المعبر و إصابة آخر.

وأضاف: إننا في "قوات سوريا الديمقراطية" نعتبر هذه الهجمات دعما مباشرا تقدمه الدولة التركية لتنظيم "داعش" وجاءت بتنسيق مباشر معه ومتزامنة مع الهجمات العكسية التي ينفذها التنظيم في منطقة هجين مؤخرا.

وتابعت: نحيط الرأي العام العالمي علما بأن هذا التنسيق المباشر بين هجمات الجيش التركي في الشمال وهجمات تنظيم "داعش" في الجنوب ضد قواتنا أدى إلى إيقاف معركة دحر الإرهاب مؤقتا، والتي كانت تخوضها قواتنا في آخر معاقل التنظيم، مشيرة إلى أن استمرار هذه الهجمات سيتسبب في إيقاف طويل الأمد للحملة العسكرية ضد تنظيم "داعش".
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