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حوادث

شاهد .. المتهم بقتل رئيس الدير يصل محكمة دمنهور محمولا على نقالة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:26 ص
المتهم
المتهم
جمالات الدمنهورى
وصل قبل قليل وائل سعد تواضروس "أشعياء" وفلتاؤس المقاري، المتهمان بقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون في البحيرة، إلى مقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية لحضور الجلسة الرابعة لمحاكمتهما أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشار شريف عبدالوارث فارس والمستشار محمد المر وسكرتارية حسني عبدالحليم.

ووصل المتهم الثاني فلتاؤس المقاري صباح اليوم الخميس محمولا على نقالة بعد حضوره مستقلا سيارة تابعة لمستشفى سجن برج العرب، الذي تم إيداعه فيها بناءً على قرار هيئة المحكمة.

وكانت هيئة المحكمة قضت يوم 27 أكتوبر بتأجيل جلسة نظر القضية لليوم الخميس، وشهدت الجلسة الماضية نفى الراهب "فلتاؤوس المقارى" المتهم الثاني بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون جميع الاتهامات الموجهة إليه قائلا إن المجنى عليه كان بمثابة والده.

وقررت المحكمة نقل المتهم لمستشفى سجن برج العرب، كما استمعت المحكمة إلى شهادة سكرتير البابا تواضروس و4 شهود آخرين واستبعدت شاهدين.
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