ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تعيين أول امرأة على رأس المحكمة العليا الإثيوبية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:52 م
مأزا أشنافي رئيسة
مأزا أشنافي رئيسة للمحكمة العليا الإثيوبية
رويترز
ندت أول امرأة ترأس المحكمة العليا في إثيوبيا اليمين، اليوم الخميس، أمام البرلمان، في خطوة جديدة ضمن جهود رئيس الوزراء الإصلاحي آبي أحمد التي تهدف لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحكومة.

يأتي تعيين مأزا أشنافي بعد أسبوعين من تعيين آبي عشر وزيرات لتصبح إثيوبيا ثالث بلد إفريقي، بعد رواندا وسيشل، يقسم مجلس الوزراء مناصفة بين الرجال والنساء.

وعملت مأزا، وهي ناشطة بارزة في الدفاع عن الحقوق، في الآونة الأخيرة مستشارا لحقوق المرأة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومقرها في أديس أبابا.

وعند إعلانه ترشيحها لرئاسة المحكمة العليا، قال آبي للنواب إن النظام القضائي يحتاج قدرات متطورة من أجل "تنفيذ المتطلبات المتعلقة بالعدل والديمقراطية والتغيير في بلدنا بنجاح".

ووافق البرلمان بالإجماع على اختيار آبي.

وبموجب الدستور الإثيوبي يعمل نظام القضاء بشكل مستقل عن الحكومة.

وعينت إثيوبيا الأسبوع الماضي سهل ورق زودي رئيسة للبلاد، وهي أيضا أول امرأة تتولى هذا المنصب هناك.
loading...

ترشيحاتنا

زياد الرحباني يكشف أسرار عن والدته فيروز ومعاناتها بسبب أبيه

ارتباك بوادي دجلة قبل مواجهة الزمالك في الدورى الممتاز.. اليوم

ننشر صور مقتل 18 تكفيريا وإحباط اختراق الحدود الغربية

شاهد.. اللقطات الأولى لتفجير مبنى الاستخبارات الروسية

أمين الفتوى: يجوز سفر المرأة بدون محرم ولكن بشروط

كندا تعلن عن مفاجأة للراغبين في الهجرة

زعيم كوريا الشمالية يكشف عن المعركة الحاسمة لمواجهة العقوبات الدولية

أشرف عبد الباقى: لا أقبل التشبيه بالفنان عادل إمام .. فيديو

لأسباب مجهولة .. أم تعذب طفلها حتى الموت

شاهد.. لحظة العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

شاهد .. محمد صلاح يسخر من نفسه قبل الاحتراف

بث مباشر.. البيان 29 للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفاضة طفل فرعوني تفوز بأفضل قطعة أثرية في استفتاء نوفمبر بمتحف النسيج.. صور

الشركة المنفذة للمحطة النووية تفتتح مقرها في القاهرة.. صور

شاهد .. نجلاء فتحي تنهار في البكاء خلال جنازة زوجها حمدي قنديل

نجاح ترسانة بورسعيد البحرية في تدشن كوبري الشط العائم.. صور

تشييع جثمان حمدي قنديل من مسجد الرحمن الرحيم .. صور

فيديو

اقتصادي: إصلاح منظومة الضرائب ساهم في خفض عجز الموازنة.. فيديو
تنسيقية الشباب: الرئيس السيسي أكد على أهمية التنمية السياسية
محمد صبحي: الشعوب ولعوا في أوطانهم خلال ثورات الربيع العربي.. فيديو
الرئيس السيسي يتفقد مدينة شرم الشيخ بدراجة.. فيديو وصور
معلم سعودي يثير الإعجاب بعد مبادرته لتنظيف فناء المدرسة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟