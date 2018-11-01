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أخبار العالم

استقالة وزيرين على خلفية حادثة سيول البحر الميت بالأردن

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:02 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلنت وزيرة السياحة الأردنية، لينا عناب، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها على خلفية أزمة سيول البحر الميت، والتي راح ضحيتها العديد من الطلبة.

وكتبت عناب على حسابها بموقع "تويتر": "في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة كوزير للسياحة والآثار بين يدي دولة رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه دولته مناسبًا. حفظ الله الأردن وشعبه العظيم تحت القيادة الهاشمية الكريمة.

كما أعلن وزير التربية والتعليم الأردني، استقالته أيضا على خلفية الحادثة.
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