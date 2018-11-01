تعرف على أجندة منتدى شباب العالم

تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم السبت المقبل والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من ٣ الي ٦ نوفمبر ، وقد أقيمت اليوم ورش عمل علي هامش فعاليات المنتدى.





وفيما يلي أجندة فعاليات منتدى شباب العالم





الخميس ١نوفمبر

أجندة ٢٠٦٣ أفريقيا التي نريدها قاعة الأقصر من ٩ الي ٣

جلسة الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل بقاعة سيوة والقلعة من ١١ إلي ٣





الجمعة ٢نوفمبر

جلسة أجندة ٢٠٦٣ أفريقيا التي نريدها قاعة الأقصر من ٩ إلى ٣

جلسة الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل بقاعة سيوة والقلعة من ١١ إلى ٣

افتتاح مسرح شباب العالم بالمسرح من ٧ إلى ٩ مساء





السبت ٣ نوفمبر

الحفل الافتتاحي من ٦ الي ٧ بالقاعة الرئيسية





الأحد ٤ نوفمبر

القاعة الرئيسية

جلسة دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام من ١٠ إلى ١١.٣٠

راحة من ١١.٣٠ إلى ١٢

أجندة ٢٠٦٣ افريقيا التي نريدها من ١٢ إلى ١.٣٠

راحة من ١.٣٠ إلي ٣

ما بعد الحرب والنزاعات آليات بناء المجتمعات من ٣ إلى٤.٣٠





قاعة سيناء

العالم الرقمي كمجتمع موازي كيف يفرض سيطرته علي عالمنا الواقعي من ١٠ إلى ١١.٣

راحة من ١١.٣٠ الي ١٢

فرص العمل في عصر الشكلة الاصطناعي من ١٢ إلى ١.٣٠

راحة من ١.٣٠ إلى ٣

الألعاب والرياضة الالكترونية لمحة من العالم الافتراضي لمجتمع الألعاب الالكترونية من ٣ الي ٤.٣٠





قاعة البحر الأحمر

جلسة اليوم صفر: الأمن المائي في أعقاب التغير المناخي من ١٠ إلى ١١.٣٠

راحة من ١١.٣٠ إلى١٢

جلسة دور القوة الناعمة في مواجهة الفكر والإرهاب من ١٢ إلى ١.٣٠

راحة من ١.٣٠ إلى ٣

التعاون الأورومتوسطي شراكة إستراتيجية من ٣ إلى ٤.٣٠





قاعة العلمين

جلسة دور رواد الاعمال والشركات الناشئة في النمو الاقتصاد العالمي من ٣ إلى ٥.





قاعة الأقصر

جلسة دور رواد الاعمال والشركات الناشئة في النمو الاقتصاد العالمي من ١٢ إلى ١.٣٠

راحة من ١.٣٠ إلى ٣.

جلسة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل من ٣ إلى ٤.٣٠









قاعة وادي النيل

افتتاح محاكاة القمة العربية الافريقية من ٢ الي ٢.٤٥

راحة من ٢.٤٥ الي ٣.١٥.

جلسة آفاق التكامل السياسي من ٣.١٥ الي ٥.١٥





يوم الاثنين ٥ نوفمبر

القاعة الرئيسية

جلسة المساعدات الإنسانية: مسئولية دولية في مواجهة التحديات من ١٠ الي ١١.٣٠

راحة من ١١.٣٠ الي ١٢.

جلسة كيف نبني قادة المستقبل من ١٢ الي ١.٣٠

راحة من ١.٣٠ الي ٣.

جلسة دور الفن والسينما في تشكيل المجتمعات من ٣ الي ٤.٣٠





قاعة الفيروز

مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ ام تستبعد مستخدميها من ١٠ الي ١١.٣٠

راحة من ١١.٣٠ الي ٣

جلسة ما بعد الحروب والنزاعات آليات بناء المجتمعات والدول من ٣ الي ٤.٣٠





قاعة سيناء

جلسة العمل التطوعي نحو مجتمع اكثر مسئولية من ١٠ الي ١١.٣٠

راحة من ١١.٣٠ الي ١٢

جلسة دور رواد الاعمال والشركات الناشئة في النمو الاقتصادي العالمي من ١٢ الي ١.٣٠

راحة من ١.٣٠ الي ٣

جلسة في ظل التغيرات السريعة في الخريطة العالمية : ما الذي يمد العالم بالطاقة من ٣ الي ٤.٣٠





قاعة الأقصر

جلسة في ظل التغيرات السريعة في الخريطة العالمية ما الذي يمد العالم بالطاقة من ١٠ الي ١١.٣٠

راحة من ١١.٣٠ الي ١٢

جلسة المساعدات الانسانية مسئولية دولية في مواجهة التحديات من ١٢ الي ١.٣٠

راحة من ١.٣٠ الي ٣

جلسة التعرف علي عالم الألعاب الالكترونية ومدي تأثيرها علي المجتمع من ٣ الي ٤.٣٠





قاعة العلمين

جلسة التعاون الأورومتوسطي شراكة استراتيجية من ١٠ الي٣ ورشة عمل





قاعة البحر الأحمر

جلسة كيف نبني قادة المستقبل من. ١٠ الي ١١.٣٠

راحة من ١١.٣٠ الي ١٢

جلسة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل من ١٢ الي ١.٣٠

راحة من ١.٣٠ الي ٣

جلسة تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل من ٣ الي ٤.٣٠





قاعة وادي النيل وقناة السويس

جلسة آفاق التكامل الاقتصادي من ١٢ الي ٢

راحة من ٢ الي ٣.٣٠

الجلسة الختامية من ٣.٣٠ الي ٤.٣٠

راحة من ٤.٣٠ الي ٥

جلسة توزيع الشهادات من ٥ الي ٦





قاعة سيوة والقلعة

جلسة اليوم الأصفر الـمن المائي في أعقاب التغير المناخي منً١٠ الي ١.٣٠ ورشةًعمل





الثلاثاء ٦ نوفمبر

القاعة الرئيسية

جلسة اعلان توصيات منتدي شباب العالم من ٥ الي ٦

راحة من ٦ الي ٧

الحفل الختامي من ٧ الي ٩.٣٠