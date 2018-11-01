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فن

إليسا: ارتديت ملابس محتشمة في ذَا فويس بسبب حروق العلاج الإشعاعي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:23 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
أكدت الفنانة اللبنانية إليسا، أنها خلال فترة علاجها من سرطان الثدي، كانت تختار ملابس محتشمة، خاصة أثناء ظهورها في برنامج ذا فويس لكي تخفي الحروق وآثار العلاج الإشعاعي بشكل كبير.

وقالت إليسا خلال برنامج معكم منى الشاذلي: "لجأت لطبيب نفسي وتلقيت دعما من أصدقائي والأشخاص الذين بيحبوني".

وأشارت إلى أن سبب سقوطها على المسرح في حفلها بدبي شهر فبراير الماضي؛تعرضها للإنهاك بعد العملية الجراحية.
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