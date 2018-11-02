أهالي أكتوبر يستغيثون من تعديات الباعة الجائلين

يشكو أهالى الحى ١٢ بمدينة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة من اعتداء الباعة الجائلين على مساحة الشوارع بالمجاورات، فضلا عن اعتداء أصحاب المحلات التجارية على مداخل العقارات، ما يؤثر على حياة السكان.





وٱرسل "محمود فتحى" أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى تفاصيل هذه المشكلة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع قائلا: إن اهالى الحى ١2 يعانون من تعديات أصحاب المحلات التجارية على الشوارع وانتشار البلطجة بالحى ما يعيق حركة السير، مشيرا الى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للحى والمحافظة ولكن بلا رد.





وطالب "القراء" في رسالتهم، المسئولين والجهات المختصة بالتعامل مع الموقف والسيطرة على الإشغالات لإعادة حركة السير لطبيعتها وإعادة المظهر الحضارى للحي.



