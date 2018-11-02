رئيس الأرجنتين يسعى للتخفيف من حدة مواجهة السوبر كلاسيكو

أعرب الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، عن سعادته بالنهائي "التاريخي" الذي سيجمع بين بوكا جونيورز وريفر بليت، في بطولة كأس ليبرتادوريس، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة أن تقام المواجهة في أجواء يعمها "التوافق والسلام".



وقال الرئيس الأرجنتيني، أحد أبرز أنصار بوكا جونيورز: "نحن أمام نهائي تاريخي، ربما لن يتكرر مرة أخرى، إنه شيء فريد".



ويرى ماكري أنه بالإضافة إلى روعة هذه المواجهة من الناحية الرياضية، حيث أنها أيضا تجتذب أنظار الجماهير في العالم أجمع في نهائي البطولة القارية، فإن هذا اللقاء يعد فرصة لكي تظهر جماهير الفريقين قدرتها على التعامل بتعقل مع هذا الحدث، والحرص على عدم إخراجه من سياقه الرياضي.



يذكر أن ماكري كان رئيسا لبوكا جونيورز، في الفترة ما بين عامي 1995 و2007، قبل أن يقتحم عالم السياسة ويتم اختياره في ذلك العام عمدة للعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.