الطفلة نوراي في غرفة جهاز كشف الكذب.. فيديو

دخلت الطفلة نوراي على جهاز كشف الكذب؛ خلال برنامج Miss Understand، وتقدمه الفنانة "شيماء سيف"، إذ ظهر كذبها في عدد من الأسئلة منها، أنها لا تحب كل زملائها في الفصل الدراسي.



وجاءت إجابات نوراي بطريقة مضحكة نظرا لصغر سنها، حيث أنها لم تتجاوز سبع سنوات.



يذكر أن برنامج Miss Understand، يستضيف أطفالا ويقوم بوضعهم في مقالب مضحكة، مثل كرسي الاعتراف، وجهاز كشف الكذب.