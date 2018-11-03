تدشين مبادرة مواطنين ضد الغلاء لتخفيض أسعار اللحوم بالدقهلية.. اليوم

تدشن ظهر اليوم السبت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك مبادرة جديدة لتخفيض أسعار اللحوم في مدن ومراكز وقري محافظة الدقهلية.
وأضافت الجمعية فى بيانها ، أن الإعلان عن المبادره سيتم من أمام منفذ اللحوم بجوار مديرية الزراعة أمام الإستاد الرياضى بشارع الجيش بمدينة المنصورة فى غضون الساعة الثانية عشر والنصف ظهر اليوم السبت.
كما أكد محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، أنه سوف تبدأ أسعار الحوم البقرية الطازجة من 70 جنيها للكيلو المشفى ، وسوف يعلن عن المنافذ ومواقعها في جميع مراكز ومدن المحافظة.