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رانيا هاشم تقدم حلقة خاصة من شرم الشيخ

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:14 ص
الإعلامية رانيا هاشم
الإعلامية رانيا هاشم
حمزة شعيب
تستضيف الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "أون اى"، فى لقاء خاص وحصرى الشاب ياسين الزغبى الذى ابهر الجميع فى مؤتمر شباب الإسكندرية.

كما تستضيف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للحديث عن استفادة شرم الشيخ من منتدى شباب العالم.

وأكدت الإعلامية رانيا هاشم، أنها إختارت تصوير الحلقة إمام مسجد الصحابة بشرم الشيخ.

جدير بالذكر أن الحلقة ستذاع فى الثانية عشر ونصف مساء.
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