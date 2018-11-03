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رياضة

مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث 1-1 في الشوط الأول..فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:24 م
صدى البلد
عبدالله هشام
انتهي الشوط الأول بالتعادل بين مانشستر يونايتد ومنافسه بورنموث بهدف لكل منهما فى المباراة المقامة حاليا على ملعب فيتنس فيرست "معقل الكرز" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تقدم فريق بورنموث في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب كالوم ويلسون قبل ان يعدل مارسيال النتيجة في الدقيقة 35 من عمر اللقاء بعد كرة عرضية ارضية من زميله اليكسيس سانشيز.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة بينما جاء بورنموث في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث 1-1 في الشوط الأول..فيديو
مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث 1-1 في الشوط الأول..فيديو
مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث 1-1 في الشوط الأول..فيديو
مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث 1-1 في الشوط الأول..فيديو
مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث 1-1 في الشوط الأول..فيديو
مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث 1-1 في الشوط الأول..فيديو
مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث 1-1 في الشوط الأول..فيديو
مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث 1-1 في الشوط الأول..فيديو
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