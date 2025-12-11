جمارك الإسكندرية تحصّل 19.5 مليون جنيه من بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية برئاسة نصر الدين حامد بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٥، بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد ١٣٧ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك الإسكندرية.

يأتي ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٤ لوطات سيارات بمبلغ مليون و٨٤ ألف جنيه ، والبيع النهائى لعدد ١٢ لوط بضائع بمبلغ ١٨ مليونا و٤٠٦ آلاف و٧٠٠ جنيه .

وبلغ إجمالي عدد لوطات السيارات والبضائع المباعة "١٦ لوط" بمبلغ إجمالى ١٩ مليونا و٤٩٠ ألفا و٧٠٠ جنيه .