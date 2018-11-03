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أخبار العالم

القوات المسلحة العراقية تجري عمليات مطاردة لـ بقايا داعش فى الصحراء

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:09 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم السبت، أن القوات المسلحة تجري عمليات واسعة لمطاردة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي بالصحراء.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن هناك عمليات أمنية نوعية كبيرة انطلقت في الصحراء التي تربط ما بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار باتجاه الحدود السورية العراقية.

وأضاف أن القوات العراقية مستمرة بعمليات متابعة وملاحقة ما تبقى من هذه الفلول والعصابات، مؤكدا أن هذه العمليات مدعومة بالجهد الاستخباراتي والطيران العراقي.

وبشأن الحدود العراقية، أشار رسول إلى أن الحدود العراقية السورية أُمنت بشكل تام وأن عملية إجراء التحصينات مستمرة عليها، لافتا إلى أن العمليات التي تجري الآن في المناطق الصحراوية تأتي لاقتلاع ما تبقى من الإرهابيين، حيث حاول عدد من عناصر التنظيم الإرهابي وفي عدة مرات القيام بعمليات تسلل من سوريا إلى العراق.
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