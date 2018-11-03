جامعة الأزهر تقرر غلق البوابات المطلة على طريق النصر بعد وفاة أحد الطلاب

أعربت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة عن بالغ حزنها لوفاة أسامه صقر جاد الرب الطالب بالفرقة الأولى بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية إثر حادث أليم على الطريق السريع أمام الجامعة .



وقال بيان المركز الإعلامي ان إدارة الجامعة قررت إغلاق البوابات الرئيسية على طريق النصر اعتبارا من اليوم على أن يتم الاقتصار في دخول الطلاب والموظفين والمترددين على الجامعه على بوابة تربية الجديدة بطريق المخيم الدائم بجوار سلم المشاة ، وأن يكون دخول السيارات من بوابة كلية طب وبوابة كلية الزراعة .



وتقوم الجامعة الآن بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومديرية امن القاهرة ومحافظة القاهرة لاتخاذ اجراءات فوريه لتأمين عبور الطريق امام بوابة كلية التربيه .



وتهيب إدارة الجامعه بأبنائها الطلاب والعاملين المترددين عليها بعدم استخدام طريق النصر في الدخول أو الخروج من الجامعه والاقتصار علي بوابة التربيه الجديده بطريق المخيم الدائم والأبواب الجانبية للجامعه.

