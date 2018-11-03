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رياضة

الزمالك يتلقى صدمة قبل مباراة حرس الحدود

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:24 م
صدى البلد
ملك موسى
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة بهاء مجدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويغيب اللاعب عن مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري والتي ستقام يوم الاثنين المقبل.

وكان اللاعب تعرض للإصابة في مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري عبارة عن كدمة قوية في الركبة، ولم يتمكن من استكمال المباراة.

ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي على أن يعود للتدريبات الجماعية خلال الأسبوع المقبل.
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