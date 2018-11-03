أبرز رسائل الرئيس السيسي في اليوم الأول لـ منتدى شباب العالم

انتهت فعاليات اليوم الأول من منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء فعاليات المنتدى، و افتتاح النصب التذكاري لإحياء الإنسانية بمدينة السلام «شرم الشيخ».



وفيما يلي أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي:



- مطالبة العالم بالاعتراف بجرائم داعش وكل التنظيمات الإرهابية.

- رفض الشعب المصري للتطرف والعنف والتمييز.

- نريد عالما بلا فقر أو جهل أو مرض.

- أعلن انحيازي وفخري بشباب بلدي مصر.

- أعرب عن فخري بـ شباب مصر الواعد الوارث عظمة الأجداد والعازم على تحقيق آماله.

- حماس الشباب يصنع المعجزات ويبنى الحاضر ويعبر بنا للمستقبل بخطى راسخة.

- شبابنا يواجه الإرهاب بالفن والثقافة قبل السلاح.

- أمتنا صاغت العودة إلى الجذور الإنسانية وترسيخ احترام الثقافات والاحتواء.

- مصر الفرعونية كانت مبدأ الحضارة والتاريخ.

- مصر هي الرقم الصحيح في المعادلة الاقليمية والدولية التي تسعى لإيجاد حلول للنزاعات والصراعات.

- دعم مبادرة شباب مصر للعودة إلى الإنسانية.

- سأعمل ومعي المصريون على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل.

- أدعوكم إلى الحوار على مدار فعاليات المنتدى المتنوعة في الشكل والمضمون.

- ارسوا الصدق وآمنوا بالحلم يتحقق ولو بعد حين فالأحلام لا تسقط بالتقادم.

- مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالحوار.

