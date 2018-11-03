أبرز رسائل الرئيس السيسي في اليوم الأول لـ منتدى شباب العالم

انتهت فعاليات اليوم الأول من منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء فعاليات المنتدى، و افتتاح النصب التذكاري لإحياء الإنسانية بمدينة السلام «شرم الشيخ».
وفيما يلي أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي:
- مطالبة العالم بالاعتراف بجرائم داعش وكل التنظيمات الإرهابية.
- رفض الشعب المصري للتطرف والعنف والتمييز.
- نريد عالما بلا فقر أو جهل أو مرض.
- أعلن انحيازي وفخري بشباب بلدي مصر.
- أعرب عن فخري بـ شباب مصر الواعد الوارث عظمة الأجداد والعازم على تحقيق آماله.
- حماس الشباب يصنع المعجزات ويبنى الحاضر ويعبر بنا للمستقبل بخطى راسخة.
- شبابنا يواجه الإرهاب بالفن والثقافة قبل السلاح.
- أمتنا صاغت العودة إلى الجذور الإنسانية وترسيخ احترام الثقافات والاحتواء.
- مصر الفرعونية كانت مبدأ الحضارة والتاريخ.
- مصر هي الرقم الصحيح في المعادلة الاقليمية والدولية التي تسعى لإيجاد حلول للنزاعات والصراعات.
- دعم مبادرة شباب مصر للعودة إلى الإنسانية.
- سأعمل ومعي المصريون على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل.
- أدعوكم إلى الحوار على مدار فعاليات المنتدى المتنوعة في الشكل والمضمون.
- ارسوا الصدق وآمنوا بالحلم يتحقق ولو بعد حين فالأحلام لا تسقط بالتقادم.
- مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالحوار.
وفيما يلي أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي:
- مطالبة العالم بالاعتراف بجرائم داعش وكل التنظيمات الإرهابية.
- رفض الشعب المصري للتطرف والعنف والتمييز.
- نريد عالما بلا فقر أو جهل أو مرض.
- أعلن انحيازي وفخري بشباب بلدي مصر.
- أعرب عن فخري بـ شباب مصر الواعد الوارث عظمة الأجداد والعازم على تحقيق آماله.
- حماس الشباب يصنع المعجزات ويبنى الحاضر ويعبر بنا للمستقبل بخطى راسخة.
- شبابنا يواجه الإرهاب بالفن والثقافة قبل السلاح.
- أمتنا صاغت العودة إلى الجذور الإنسانية وترسيخ احترام الثقافات والاحتواء.
- مصر الفرعونية كانت مبدأ الحضارة والتاريخ.
- مصر هي الرقم الصحيح في المعادلة الاقليمية والدولية التي تسعى لإيجاد حلول للنزاعات والصراعات.
- دعم مبادرة شباب مصر للعودة إلى الإنسانية.
- سأعمل ومعي المصريون على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل.
- أدعوكم إلى الحوار على مدار فعاليات المنتدى المتنوعة في الشكل والمضمون.
- ارسوا الصدق وآمنوا بالحلم يتحقق ولو بعد حين فالأحلام لا تسقط بالتقادم.
- مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالحوار.