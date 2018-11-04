أقوى تصريح لممثلة أوسكار ضد ترامب.. شبهته بهتلر والرايخ الثالث

تحدثت جين فوندا الممثلة والإعلامية الأمريكية الشهيرة ضد الإدارة الحالية للبيت الأبيض، وأطلقت أقوى تصريحاتها غير مبالية بالتقد الذي قد يوجهه لها الرئيس الأمريكي ، بحسب ما ذكرت شبكة فوس نيوز الامريكية من بين منصات وصحف دولية اخرى.



وهاجمت فوندا دونالد ترامب، بعد أن توجت وهي الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار على المنصة في حفل جوائز وسائل الإعلام في نيويورك.



ولفتت فوندا إلى أوجه التشابه بين هجمات دونالد ترامب على الإعلام وصعود أدولف هتلر.



وقالت: "إذا كنت قد قرأت أي شيء عن صعود الرايخ الثالث وأدولف هتلر سترى أوجه التشابه".



والممثلة جين سيمور فوندا هي ممثلة أمريكية ، وكاتبة وناشطة سياسية ، وعارضة أزياء سابقة ومعلمة لياقة، وحاصلة على جائزة الأوسكار مرتين ، وحائزة على جائزة BAFTA مرتين ، وفائزة بجائزة Golden Globe أربع مرات، وفي عام 2014 ، حازت فوندا جائزة AFI Life Achievement Award.



واعتبرت فوندا مهاجمة الإعلام من قبل ترامب وإدارت أمر خطير وهو تحرك نحو الفاشية، معتبرة إن الإعلام هو حجر الزاوية للديمقراطية.

