وفاة وخسائر مادية ونصب.. مدحت تيخا يكشف عن تعرضه لأزمات هذا العام

شارك الفنان مدحت تيخا، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مدحت تيخا: "سنة ٢٠٢٥ كانت صعبة عليا جدا لأبعد حد حصلتلي حاجات عمري ماكنت أتخيلها بداية من وفاة اختي وحبيبة قلبي اللي معنديش غيرها ثم خساير مادية ونصب في مبالغ كبيرة من ناس كانوا عاملين نفسهم حبايبي وصحابي واحداث كتيرة سيئة والحمد لله طبعا، ولكن استفدت من كل ده واتعلمت ان في شدتك مش هيقف جنبك حد غير ربنا عشان كده خليك مع ربنا ومهما اتأذيت من الناس رب الناس القادر علي كل شيء شايف ومطلع وهينصرك مهما طال الوقت يارب مليش غيرك انصرني واهديني الي صراطك المستقيم".

وكان قد كشف الفنان مدحت تيخا عن تعرضه لواقعة نصب على يد أشخاص مقربين منه، بالرغم من علمهم بمروره بظروف مادية صعبة خلال تلك الفترة.

وكتب مدحت تيخا: «أنا اتنصب عليا من أقرب ناس ليا في الشغل السيزون اللي فات».

وتابع: «وكنت بمر بمرحلة كنت محتاج فيها كل جنيه، بسبب ظروف معينة مريت بيها، وهما كانوا عارفين، لكنهم قرروا يكملوا نصب عادي جدًا، بلا أدنى رحمة».

وأضاف: «واكتشفت إن ده رزق من ربنا، ومن أقوى أنواع الرزق إن ربنا سبحانه وتعالى يكشفلك حقيقة وشوش بني آدمين كانوا في حياتك، مش عشان يكسرك، ولكن عشان يفوقك وينقذك قبل ما تغرق أكتر معاهم».

واختتم قائلًا: «افرح إن ربنا فَوقك ونبَّهك وفتح عينيك.. وحسبي الله ونعم الوكيل».