ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالي قرية الجديدة بمنيا القمح يستغيثون بالمحافظ لبناء كوبرى علوى

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:18 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاث اهالى قرية الجديدة بمنيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية ، بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لبناء كوبري علوي مشاة يربط جانبي القرية وتسهيل حركة المرور والانتقال وحفاظا علي اروح المواطنين والطلاب والأطفال.

واوضحوا ان طريق الزقازيق ومزلقان القطر يشكلان خطورة على الاهالى والأطفال والطلاب مرارا وتكرارا ، حيث تعد القرية من القرى الكبيرة على مستوى الشرقية مساحة وعدد سكان حيث يوجد بالجانب الشرقي كثيرا من المصالح الحكومية.

يذكر أن موقع "صدى البلد" الإخباري يقدم خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .




loading...

ترشيحاتنا

بعد تألقها في نقطة تلاقي بمنتدى الشباب.. معلومات لا تعرفها عن ريم مصطفى

وزيرة الرياضة الرواندية: أشارك في منتدى الشباب للمرة الثانية وتعلمت منه كثيرا.. فيديو

إيران تتحايل على عقوبات أمريكا بطريقة خبيثة

مانشستر سيتي يسعى للسيطرة على صدارة البريميرليج أمام ساوثهمبتون

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

نص كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح النصب التذكاري بشرم الشيخ

اجتماع طارئ لـ الكابينت الإسرائيلي لبحث آلية إدخال الأموال القطرية لغزة

رئيس الوزراء يبحث مع الصينيين مستقبل التعاون في الطاقة النظيفة وتحلية مياه البحر

هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية في سيبريا لسبب خطير

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

حكم الشرع في إرضاع المرأة لطفلها أمام أخيها

روني يعود لقيادة منتخب إنجلترا أمام الولايات المتحدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

50 صورة من حفل عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية

غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

فيديو

السيسي: مصر اتخذت خطوات حقيقية نحو تقدير واحترام المرأة .. فيديو
السيسي يكشف سبب إقامة منتدى ومؤتمرات الشباب.. فيديو
وزير الرياضة التونسية: السلام يبدأ من مصر أرض الطمأنينة .. فيديو
السيسي: رؤية القيادة السياسية تساهم في إقرار السلام بالدولة.. فيديو
الرئيس السيسي: بناء السلام الاجتماعي داخل الوطن يجنب الدولة الدخول في صراعات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟