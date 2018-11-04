أهالي قرية الجديدة بمنيا القمح يستغيثون بالمحافظ لبناء كوبرى علوى

استغاث اهالى قرية الجديدة بمنيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية ، بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لبناء كوبري علوي مشاة يربط جانبي القرية وتسهيل حركة المرور والانتقال وحفاظا علي اروح المواطنين والطلاب والأطفال.



واوضحوا ان طريق الزقازيق ومزلقان القطر يشكلان خطورة على الاهالى والأطفال والطلاب مرارا وتكرارا ، حيث تعد القرية من القرى الكبيرة على مستوى الشرقية مساحة وعدد سكان حيث يوجد بالجانب الشرقي كثيرا من المصالح الحكومية.



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