أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لقاء الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيُعقد في وقت لاحق.

وشدد دميترييف في تصريحات له على أن جهود ترامب الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق تسوية في أوكرانيا لم تذهب سدى .

وكشف دميترييف علي أن روسيا مستعدة لمناقشة حوادث الطائرات المسيرة في بولندا لكن لم يتواصل أحد مع موسكو .

وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء الروسية (ريا) أن الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يزور الولايات المتحدة.

كما صرح دميترييف في وقت سابق : ويتكوف مهتم بفهم موقف روسيا والتي يمكن أن تعمل بشكل بناء مع إدارة ترامب حيث أحرزت الأطراف بالفعل بعض التقدم نحو التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.

وتابع دميترييف: قد يحدث تبادل سجناء جديد مع الولايات المتحدة لكن ليس في القضايا "البارزة" .و النخب العالمية تتحكم بجزء كبير من الروايات في الفضاء المعلوماتي ومن الصعب جدا اختراقها.

واشار دميترييف إلى أن أوكرانيا تتجه نحو تبني موقف أكثر واقعية لإنهاء الصراع مع روسيا ، مضيفا " تحاول أوروبا التدخل في شؤون روسيا وتقويض عمل الحكومة وتهديد علاقات روسيا مع الولايات المتحدة. و على عكس أوروبا، لا تهاجم الصين القيم الروسية ولا تسعى لتقويض النظام القائم في روسيا الاتحادية