قوات الاحتلال تتوغل داخل الأراضي السورية عبر قرى ريف القنيطرة

محمود نوفل

توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية عبر قرى ريف القنيطرة جنوبي سوريا بحسب ماصرحت به مصادر سورية .

وأشارت المصادر أن دورية إسرائيلية مؤلفة من 5 مركبات عسكرية توغلت في قرية "الصمدانية الشرقية" بريف القنيطرة جنوب البلاد.

كما ذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي نصب حاجزاً على "أوتوستراد السلام" في القنيطرة على بعد 40 كم من دمشق.

وفي وقت لاحق ؛ نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، في قرية الحميدية بريف القنيطرة جنوبي سوريا، أعمال حفريات في أحد المواقع التي تتمركز فيها منذ ستة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوة للاحتلال توغلت باتجاه القرية مصطحبة معها معدات هندسية ثقيلة مكونة من آليتي حفر، وجرافة وشاحنة نقل، ونفذت حفريات داخل الموقع.

وأشارت مصادر محلية أن الاحتلال جرف منذ بدء عدوانه على القنيطرة نحو 1860 دونمًا في بلدة كودنه، في يونيو الماضي، و50 دونمًا من الطريق الذي يصل مدينة السلام بالقنيطرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتدين سوريا الاعتداءات، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.

