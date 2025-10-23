قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في العشة والأصبح والرفيد بريف القنيطرة

محمود نوفل

ذكرت مصادر محلية سورية بأن دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم في بلدات العشة والأصبح والرفيد بريف القنيطرة جنوب سوريا.

وفي وقت لاحق ؛ نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في قرية الحميدية بريف القنيطرة جنوبي سوريا، أعمال حفريات في أحد المواقع التي تتمركز فيها منذ ستة أشهر.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوة للاحتلال توغلت باتجاه القرية مصطحبة معها معدات هندسية ثقيلة مكونة من آليتي حفر، وجرافة وشاحنة نقل، ونفذت حفريات داخل الموقع.

وأشارت مصادر محلية أن الاحتلال جرف منذ بدء عدوانه على القنيطرة نحو 1860 دونمًا في بلدة كودنه، في يونيو الماضي، و50 دونمًا من الطريق الذي يصل مدينة السلام بالقنيطرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتدين سوريا الاعتداءات، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.

سوريا جيش الاحتلال ريف القنيطرة جنوب سوريا الأمم المتحدة

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
