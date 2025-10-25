4 أذكار تغفر الذنوب ولو كانت مثل الجبال.. داوم عليها

يسعى كثيرون من عباد الله إلى طلب المغفرة والعفو من ربهم، ويبحث كل مؤمن إلى ترتيل وقراءة الأذكار يوميا بهدف المغفرة والثواب، ومن أفضل ما يستعين به المرء ترديد أذكار تغفر الذنوب حيث وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل ترديد الأذكار في مفغرة الذنوب وفي السطور التالية نتعرف على 4 أذكار تغفر الذنوب ولو كانت مثل الجبال.

أذكار تغفر الذنوب ولو كانت مثل الجبال

وفي هذا السياق نصح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، بالإكثار من ترديد 4 أذكار تغفر الذنوب لمن يرغب في التكفير عن سيئاته،

وأضأف الدكتور علي جمعة في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالإكثار من 4 أذكار تغفر الذنوب وتجعلها تتساقط عن العبد كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف.

وأوضح الدكتور علي جمعة أن الأذكار الأربعة وهي: «الحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ»، مشيرًا إلى أنها من الكلمات التي يحبها الله- سبحانه وتعالى-، ويحب سماعها من عبده.

واستشهد الدكتور علي جمعة بما ورد في سنن الترمذي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَابِسَةِ الوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الوَرَقُ، فَقَالَ: «إِنَّ الحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ العَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ».

دعاء المغفرة من الذنوب والتوبة

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يردّ عنك دعائي. ويقطع منك رجائي، ويطيل في سخط عنائي.

إلهي، إنَّك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحبُّ التوابين، فاقبل توبتي كما وَعَدت، واعفُ عن سيئاتي كما ضَمِنت، وأوجب لي محبتك كما شَرَطت، ولك يا رب شرطي ألَّا أعود في مكروهك، وضماني ألَّا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك.

أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه. توبة عبدٍ لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا. ولا موتًا ولا حياتًا ولا نشورًا.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يعقب الحسرة، يورث النّدم، ويحبس الرّزق. ويردّ الدّعاء، فاغفره لي، واعفُ عنّي إنّك أنت العفوّ الغفّار.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يمحق الحسنات، ويضاعف السّيّئات. ويحلّ النّقمات، ويغضبك يا ربّ، اللهمّ اغفره لي. وتغمّدني برحمتك، يا أرحم الرّاحمين.

اللهمَّ أنت الملك لا إله إلَّا أنت، وأنا عبدك لُمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلَّا أنت، واصرف عنّي سيِّئها لا يصرف عنّي سيِّئها إلَّا أنت، لبَّيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشرُّ ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.

اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر.

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب أذنبته ولكل معصية ارتكبتها.. فأغفر لي يا أرحم الراحمين، اللهم مغفرتك من أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي.

أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك رب أدخلني مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

اللهمّ إنّي أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدّنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه نصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنّا وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منّا وأحسن قبوله ،وما كان من تفريط أو تقصير وتضييع فتجاوز عنه بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إن في قلوبنا من الحاجات لا يقضيها أحدً سواك؛ فأقضها لنا ،والهمنا رشدنا، واشفنا واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا واعتق رقابنا من النار ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا والمسلمين.

