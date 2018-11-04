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تعليم

جامعة أسوان تنظم مسابقة ثقافية لتنمية مواهب الطلاب.. فيديو وصور

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:05 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نظَّمت جامعة أسوان مسابقة ثقافية اليوم فى مختلف المجالات الأدبية والثقافية وذلك لاكتشاف المواهب الجديدة بين الطلاب فى مختلف الكليات.

وصرح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، بأن هذه المسابقة الثقافية تهدف إلى إكتشاف مواهب الطلاب والطالبات وإبراز قدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها وحثهم على المشاركة فى كافة مجالات الأنشطة الطلابية.

وأضافت الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض أن المسابقة تضمنت مشاركة الطلاب والطالبات بأعمالهم الأدبية والثقافية مثل الشعر والقصة القصيرة وكلمات الأغانى ، وسوف يتم تصعيد الفائزين للمشاركة فى المسابقات القمية على مستوي الجامعات المصرية .

وأشارت الدكتورة حنان عبد المنعم إلى أنه تم تقييم الأعمال الأدبية للمتسابقين بواسطة لجنة تحكيم متخصصة من قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة والتى تضم كلا من الدكتور رفاعى يوسف عبد الحافظ والدكتورة مى إسماعيل أستاذة الأدب العربى.

جامعة أسوان تنظم مسابقة ثقافية لتنمية مواهب الطلاب.. فيديو وصور
جامعة أسوان تنظم مسابقة ثقافية لتنمية مواهب الطلاب.. فيديو وصور
جامعة أسوان تنظم مسابقة ثقافية لتنمية مواهب الطلاب.. فيديو وصور
جامعة أسوان تنظم مسابقة ثقافية لتنمية مواهب الطلاب.. فيديو وصور
جامعة أسوان تنظم مسابقة ثقافية لتنمية مواهب الطلاب.. فيديو وصور
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