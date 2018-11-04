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رياضة

شاهد .. لاعبو ليستر سيتي فى جنازة مالك النادى ضحية تحطم طائرته الهليكوبتر

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:22 م
صدى البلد
أحمد هاني
حضر لاعبو ليستر سيتي جنازة مالك النادي فيتشاي سريفادهانابرابا، الذي فارق الحياة الأسبوع الماضي اثر تحطم طائرته، في ثاني أيام المراسم في معبد ببانكوك اليوم الأحد.

وسافر فريق ليستر إلى تايلاند أمس السبت عقب الفوز على كارديف سيتي بهدف دون رد في الدوري الممتاز ووقف الجميع دقيقة صمت بملعب المباراة حدادا على فيكاي.

وتوفي الملياردير التايلاندي عن عمر 60 عاما يوم السبت الماضي إضافة لأربعة آخرين اثر تحطم طائرته الهليكوبتر خارج استاد كينج باور التابع للفريق. وبدأت في بانكوك مراسم الجنازة التي تستمر لأسبوع.
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