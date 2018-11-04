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حوادث

إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي عقب تصادم سيارتين بالمنيا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:31 م
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث تصادم
ايمن رياض
شهد الطريق الصحراوي الشرقى بالمنيا حادث تصادم بين سيارتي نقل  إحداهما محملة بكميات هائلة من البصل مع فنطاس كبير معبأ بالمياه مما أدى الي انقلاب حمولة البصل على الطريق و اغلاقه لحين رفع آثار الحادث. 

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا تلقي اخطارا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية بوقوع حادث تصادم بطريق الجيش.

وعلي الفور انتقل العميد رأفت الحلواني مأمور مركز العدوة والمقدم محمود عرابي نائب مأمور مركز شرطة المنيا وسيارات الاسعاف لفحص البلاغ حيث تبين انقلاب سيارة نقل محملة بأطنان من البصل مع سيارة فنطاس معبأة بالمياه بعد 15 كيلو من كمين الرسوم بطريق الجيش مما تسبب في غلق الطريق لوجود كميات هائلة من البصل علي الطريق وتمكنت اجهزة الامن من رفع آثار الحادث.  

ولم يسفر التصادم عن وقوع ضحايا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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