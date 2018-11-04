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فن

أنغام تروج لحفلها فى قصر الكريستال بمصر الجديدة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:05 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تحيى المطربة انغام حفلا غنائيا يوم 22 نوفمبر بمصر الجديدة فى قصر الكريستال بصلاح سلام.

ومن المتوقع ان تشدو انغام بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهورها حيث تقدم عددا من الأغانى الجديدة منها "اكتبلك تعهد" و"متلخبطة وبخاف افرح".

يذكر أن أنغام تقوم حاليا بوضع اللمسات الاخيرة على اغنيتها الجديد بعنوان "انادى عليك بايه" والذى يشاركها فيها الشاعر امير طعيمة.
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