أمانة مستقبل وطن بالزيتون: تقوم بحملة إنارة لـ شارع طومان باي

نظمت أمانة الزيتون بحزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة اليوم، الأحد، حملة لتجميل وإنارة شارع طومنباى بالدائرة وذلك بمشاركة كافة أعضاء الأمانة من الشباب الذي تحمس للعمل التطوعى من أجل استعادة منطقة الزيتون لوجهها الحضارى وإنارة شوارعها.





ومن جانبه قال عمرو رشدى، أمين القسم الزيتون، إن أمانة الزيتون سوف ستستمر في تنظيم الأنشطة والفعاليات بمختلف الصور فى إطار خطتها للتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم الخدمات التى يحتاجها الشارع المصري؛ وذلك فى إطار خطة حزب مستقبل وطن للمساعدة في التخفيف عن أبناء المواطن المصري.





يذكر أن حزب مستقبل بالقاهرة يقوم بعدد من الأنشطة الخدمية والاجتماعية بكافة أمانته على مستوى المحافظة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من أجل بناء واستقرار الوطن.