طاهر محمد طاهر: علمت خبر انضمامي لمنتخب مصر من السوشيال ميديا.. فيديو

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، أنه لم يتصل به أي فرد من الجهاز الوطني للمنتخب، وعلم باستدعائه من خلال السوشيال ميديا.



وقال طاهر في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "من الممكن أن يريد أجيري تجربة اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الماضية أيضًا".



وتابع: "كنت أعلم من خلال الأقاويل أن هناك حديثا عن انضمامي للمنتخب، لكن بشكل رسمي لم أعلم إلا من المواقع".