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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يدافع عن عقوبات بلاده ضد إيران

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
شريف سيد
دافع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تحرك البيت الابيض خلال الأسبوع الماضي من أجل فرض عقوبات جديدة على إيران، وسط انتقادات من الساسة المحافظين بالولايات المتحدة الذي قالوا إن مثل هذا الإجراء لن يقف أمام الاقتصاد الإيراني.

وقال بومبيو في تصريحات إلى شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إن العقوبات المقرر فرضها اليوم الأثنين على إيران، ستكون أقوى عقوبات فرضت على طهران من قبل".

وأضاف أن: "إنها تهدف إلى شئ واحد - وهو حرمان أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم من القدرة على القيام بأشياء مثل الأشياء التي قاموا بها في الأسابيع القليلة الماضية".

وفيما يخص الدول التي حصلت على إعفاء من العقوبات الأمريكية، رفض بومبيو ذكر هذه الدول، وصرح بأن هناك ثماني دول لم تصل بعد إلى صفر من واردات النفط الإيراني، إلا أنهم في الطريق لتحقيق ذلك.

يأتي ذلك حيث تستعد إيران لفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها، تدخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين.
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