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أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي: هدفنا وقف دعم إيران للإرهاب في العالم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:08 ص
وزير الخزانة الأمريكي
وزير الخزانة الأمريكي
شريف سيد
أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، أن العقوبات التي قررت بلاده فرضها على إيران ستجبرها على عقد إتفاق نووي جديد مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف الوزير الأمريكي، عقب دخول العقوبات حيز التنفيذ، أن هذه العقوبات تهدف إلى تغيير سلوك المرشد الأعلى الإيراني أية الله خامنئي والحرس الثوري.

وقال إن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عام 2015 بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وإيران ساعد على استمرار دعم إيران للإرهاب في العالم.

وتابع أن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران تهدف إلى منع تمويل الإرهاب في المنطقة من قبل إيران.
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