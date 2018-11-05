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خبير أمن معلوماتي: 70 % معدل انتشار الخبر الزائف عبر وسائل التواصل.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت فاطمة الزهراء عبد الفتاح، خبيرة فى الأمن المعلوماتى، إن وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لنشر الأخبار المزيفة، مشيرة إلى أن وسائل الاعلام المؤسسية تعتمد عليه أحيانا ، وتعيد ترديد الاخبار المزيفة والشائعات التي انتشرت عليه وهذا يظهر بشكل كبير فى الدول التى تعانى من ظروف عصيبة.

وأضافت فاطمة الزهراء ، خلال فعاليات المائدة المستديرة حول مواقع التواصل الاجتماعى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه هناك 21 الف ساعة خلال 3 أشهر فى مصر، لم نعد نتحدث فيها عن خبر ملفق يحظى على انتشار كبير ولكننا نرى ان المعلومات تأخذ شكلا مزيفا كبيرا ويزيد الامر صعوبة للتطور الكبير فى تقنيات التزييف.

وأكدت أن هناك أفرادا يعملون على التزييف فقط ويعتمدون عليه كمصدر رزق ويظهر ذلك فى التزييف فى الصور، كما ان هناك تطورا لتقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى ان هناك 190 مليون إنسان آلى يعمل عمل الإنسان على الفيس بوك وانستجرام وتويتر لنشر الأخبار المزيفة.

وأوضحت أن هذا خلق بيئة محبطة جدًا للتداعيات الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي لإظهار وجه آخر يلقى الضوء على الانتباه على التداعيات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، مفيدة بأن معدل انتشار الخبر الزائف على وسائل التواصل الاجتماعي يحظى على 70% فرصة للانتشار بعكس الخبر الحقيقى، مشيرة إلى أنه يجب تطوير الأداء الإعلامي والنشر السريع والرد السريع وتدريب الأفراد على التعامل مع المحتوى واستخدام المنصات الاعلامية جيدًا من قبل الصحفيين وتوعية المستخدمين بخطورة نقل المحتويات الخاطئة.
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