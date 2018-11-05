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ديني

وفد من الأوقاف لزيارة المصابين وتقديم العزاء في شهداء حادث المنيا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:35 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
كلف د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع يوسف بالتوجه إلى مستشفى الشيخ زايد على رأس وفد كبير من شباب الأئمة والواعظات لزيارة مصابي حادث المنيا، والاطمئنان على حالتهم الصحية، فمصابنا واحد وجرحنا واحد، وما يصيب أي مصري يصيب المصريين جميعا، مع تأكيدنا على أن الإرهاب الأسود يستهدف أمننا جميعًا، وواجبنا التصدي له بكل قوة وحسم، مع توجيه كل التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا الوطنية، لما يقومان به من جهود وتضحيات كبيرة في مواجهة قوى الشر والظلام.

ومن جانب آخر وبناء على توجيهات وزير الأوقاف توجه فضيلة الشيخ علي محمد طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج ووفد من قيادات الدعوة بالمديرية لزيارة أسر المصابين في الحادث الإرهابي الغادر بالمنيا، مستنكرين هذا الحادث الإجرامي، متمنين للمصابين الشفاء العاجل بإذن الله تعالى.
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