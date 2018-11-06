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رياضة

السر وراء إيقاف أزارو مباراتين فقط.. وحق الأهلي في التظلم على عقوبة الكاف

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:30 ص
صدى البلد
محمد سمير
كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن فحوى الخطاب الصادر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن توقيع عقوبات على لاعب الأهلي وليد أزارو، والنادي، مع استدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، أن الخطاب ذكر أنه بالنظر إلى مواجهة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا وبالنظر عن إلى مواد رقم 11 و 12، تم اتخاذ عدة قرارات، وأن من حق الأهلي الاستئناف.

وقال إن خطاب «الكاف» جاء فيه إيقاف وليد أزارو لاعب النادي الأهلي مباراتين مقبلتين هي مباراة الترجي التونسي والأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ثم المباراة التالية في بطولات "الكاف"، وفي حالة تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا سيغيب أزارو عن مباراة السوبر الإفريقي، وتم وقف اللاعب مباراتين وليس 3 مباريات؛ حتى لا يحق للنادي الأهلي التظلم على هذا القرار.

واستطرد "حتحوت" قائلا: إنه بالنسبة للمادة رقم 12؛ تم تغريم النادي الأهلي 20 ألف دولار، والقرار الثالث استدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي؛ لجلسة استماع بشأن صدور سلوك غير رياضي.

وكان كارتيرون أعلن تعرضه للضرب من جانب خليل شمام لاعب الترجي وأنه توجه إلى السفارة الفرنسية بشأن تأمينه في مباراة العودة التي تقام يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس بتونس.

وأشار الإعلامي إلى أن خطاب عقوبات «الكاف» تحدث عن أن الأهلي من حقه التظلم على القرار الثاني والثالث، ولا يحق له التظلم على قرار إيقاف وليد أزارو لمدة مباراتين، على أن يتم إعلان ذلك خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وخلال 7 أيام يتقدم باستئناف على هذا القرار.

وأوضح أن الأهلي ينوي مقاضاة مخرج مباراة الذهاب أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ بوصفه المسئول عن ظهور فيديو للاعب وليد أزارو وهو يقوم بتمزيق قميصه أثناء أحداث اللقاء.
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