ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. تمارين رياضية صباحية لتنشيط الجسم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:46 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الصباحية لشد وتنحيف البطن، وشاركه في أداء التمارين الإعلامية فرح طه.

وقال أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، الثلاثاء، إن تمارين شد عضلات الجسم والاطالة مهمة للغاية، خاصة تمارين شد عضلات البطن التي تساعد في الحصول على الشكل المثالي لعضلة البطن.

وقدم مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها والتي تساعد في الحصول على لياقة بدنية عالية.
loading...

ترشيحاتنا

مقتل شخصين وإصابة 5 في انهيار جسر شمال روسيا

الاتحاد التونسي: ننتظر قرار رفع عقوبة إيقاف فرانك كوم والذوادي

المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة التونسي: سنستقبل الأهلي بحفاوة

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

تعرف على العلاج اللازم لمرضى الأوعية الدموية

إرهاب وسمنة.. خطف واغتصاب.. أزمات تسبب فيها التوك توك.. الرئيس السيسي: خلق حالة من التكاسل عند الشباب.. ونواب: يجب حظره ووقف استيراده

تفاصيل الجلسة الختامية لنموذج محاكاة القمة العربية-الأفريقية

الخطوط الكويتية توضح حقيقة توقف الرحلات بسبب الطقس السيئ

رامي عياش: رفضت عرضا لتولي إحدى وزارتين في لبنان.. فيديو

أحمد الشناوي: ركلة جزاء الزمالك ضد حرس الحدود غير صحيحة

إنشاء نفق طويل ينقل المارين به لوجهتهم بسرعة.. فيديو

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم بفستان سوارية للحمل

غرق 20 فدانا ومنازل قريتين بسبب زيادة منسوب ترعة بالشرقية.. صور

شاهد.. وزيرة الاستثمار تجلس أرضا للتواصل مع ذوي القدرات الخاصة

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

فيديو

مرور الجيزة ينصح باستخدام كوبرى أكتوبر بدلًا من 15 مايو ..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو
المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟