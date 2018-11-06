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ثقافة

الحب والتسامح من صفات المصريين بثقافة المنوفية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:20 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، تضمنت تنظيم قصر ثقافة شبين الكوم حفل لفرقة المنوفية للموسيقى العربية بالاستاد الرياضي بشبين الكوم، قدمت من خلاله مجموعة من الأغاني المتميزة التي نالت أعجاب الحضور.

كما أقام بيت ثقافة تلا محاضرة بعنوان "الحب والتسامح من صفات المصريين" ألقاها عزت خليل، والذي تحدث فيها عن المعنى الحقيقى للتسامح فى الإسلام، وأن هذه الصفة موجودة لدي المصريين، مختتما حديثه بذكر فضل التسامح وكيفية العمل على إعادة تلك الصفة الأصيلة فى الشعب المصرى.

وفى بيت ثقافة ميت أبو الكوم عقدت مناقشة كتاب "الأباء والأمهات الطفل والطبيعة" تأليف دكتور وفاء عبد الله، ألقتها همت راضي، بحضور عدد من طالبات مدرسة السادات الإعدادية، تحدثت عن دور الآباء والأمهات من الميلاد مرورًا بأخطر مرحلة وهي التربية.

وفي إطار الاحتفال بذكرى سيد الخلق نظم بيت ثقافة سنتريس مناقشة لكتاب "محمد رسول الله" من تأليف عبد الحميد جودة السحار ألقاها يحيى رزق، حيث تحدث عن حياة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام منذ طفولته وشبابه إلى نزول الوحى عليه بغار حراء فى 27 رمضان.

بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بسمادون ندوة بمناقشة كتاب "جزاء الكذب" تأليف حسام العقاد، ألقتها أمال إبراهيم، تحدثت عن جزاء الشخص الذى يكذب وقد وضح رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام فى حديث ينهى فيه عن الكذب لأنه يؤدى إلى الفجور.

كما نظمت مكتبة منشأة سلطان مناقشة لكتاب بعنوان "صحة الأم والطفل" تأليف زكى شعبان، وألقاها صلاح بهلول، حيث تحدث فيها عن رعاية الأم في الحمل والولاده العناية، وكذلك العناية بالطفل.
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