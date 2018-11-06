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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم صلاة العشاء بعد الثانية عشر ليلا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:25 م
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي عمود الدين.

وأضاف "شلبي" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، خلال إجابته عن سؤال مضمونة "هل صلاة العشاء إذا تأخرت عن الساعة الثانية عشر تعتبر قضاء؟"، أن وقت صلاة العشاء يبدأ عند أذانها وينتهي قبل أذان الفجر، وبين هذين الوقتين تكون الصلاة واجبة وصحيحة.

وأوضح أمين الفتوى أن الصلاة على أوقاتها، أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يجب على المسلم أن يؤديها على هيئتها الصحيحة، وفي وقتها، ليحصل المسلم على الأجر والثّواب.
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