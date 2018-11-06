أمين الفتوى يوضح حكم صلاة العشاء بعد الثانية عشر ليلا

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي عمود الدين.





وأضاف "شلبي" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، خلال إجابته عن سؤال مضمونة "هل صلاة العشاء إذا تأخرت عن الساعة الثانية عشر تعتبر قضاء؟"، أن وقت صلاة العشاء يبدأ عند أذانها وينتهي قبل أذان الفجر، وبين هذين الوقتين تكون الصلاة واجبة وصحيحة.



