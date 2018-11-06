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فن

المغربية مريم سعيد بصحبة رونالدينهو على متن طائرة فى المغرب

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:37 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الإعلامية المغربية، مريم سعيد، صورة لها في الطائرة بصحبة البرازيلى رونالدينيو لاعب برشلونة السابق، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الأشهر “انستجرام".

وعلقت كريم على الصورة، قائلة: "إلى مدينة العيون لحضور المباراة الودية بين المع نجوم الرياضة ومن بينهم النجم البرازيلي رونالدينيو".

يذكر أن الإعلامية مريم سعيد، قدمت مجموعة من البرامج وكان أهمها برنامج “ET بالعربي” الذي عرفت به في الوطن العربي.
المغربية مريم سعيد بصحبة رونالدينهو على متن طائرة فى المغرب
المغربية مريم سعيد بصحبة رونالدينهو على متن طائرة فى المغرب
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