الحزب الجمهوري يقترب من انتصار ساحق في مجلس الشيوخ

أظهرت خدمة استطلاع نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، والتي يقدمها موقع "جوجل"، تقدم الحزب الجمهوري بفارق كبير عن الحزب الديمقراطي في المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ.





وأوضح استطلاع الموقع، أن الحزب الجمهوري فائز حتى هذه اللحظة بـ 42 مقعدًا من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، بينما لم يزد عدد المقاعد التي فاز بها الحزب الديمقراطي حتى الآن عن 24.





أما في مجلس النواب، فقد فاز الحزب الجمهوري حتى الآن بـ 5% من أصل 7 مقاعد تم الإعلان عن نتائجها، فيما لم يفز الحزب الديمقراطي سوى بـ 2%.





وقالت وسائل إعلام أمريكية إن هناك مشكلات تقنية في أنظمة التصويت بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.





وأشار الأمن الوطني الأمريكي، بحسب تقارير إعلامية، إلى أن المشكلات التقنية لم تؤثر بشكل نوعي على المصوتين.



