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أخبار العالم

الحزب الجمهوري يقترب من انتصار ساحق في مجلس الشيوخ

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:11 ص
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
أحمد محرم
أظهرت خدمة استطلاع نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، والتي يقدمها موقع "جوجل"، تقدم الحزب الجمهوري بفارق كبير عن الحزب الديمقراطي في المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ.

وأوضح استطلاع الموقع، أن الحزب الجمهوري فائز حتى هذه اللحظة بـ 42 مقعدًا من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، بينما لم يزد عدد المقاعد التي فاز بها الحزب الديمقراطي حتى الآن عن 24.

أما في مجلس النواب، فقد فاز الحزب الجمهوري حتى الآن بـ 5% من أصل 7 مقاعد تم الإعلان عن نتائجها، فيما لم يفز الحزب الديمقراطي سوى بـ 2%.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن هناك مشكلات تقنية في أنظمة التصويت بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وأشار الأمن الوطني الأمريكي، بحسب تقارير إعلامية، إلى أن المشكلات التقنية لم تؤثر بشكل نوعي على المصوتين.

ويصوت الأمريكيون لاختيار 35 عضوا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكل أعضاء مجلس النواب الـ435، وحكام 36 ولاية، وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة، إذ تعتبر بمثابة استفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترامب بعد عامين له في البيت الأبيض.
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