بعد تنويه الرئيس عن سمنة الشباب.. قالوا عنها في الأبحاث تهد الصحة وتقصف العمر

مصر الأولى عالميا فى السمنة شهدت مدينة شرم الشيخ خلال الأيام الماضية حضور حشد كبير من مختلف الدول لحضور منتدى شباب العالم والذي تضمن العديد من الأحداث والتصريحات الهامة من بينها إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادة انتشار السمنة بين شباب الجامعة.





نعرض فيما يلي أهم الدراسات والأبحاث العلمية التي تضمنت رصد نسبة السمنة في مصر بصفة عامة وأبرز المخاطر والأمراض التي تهدد الشباب عند إصابتهم بها.





مصر الأولى عالميًا في السمنة

كشفت دراسة أعدها معهد "مقاييس وتقييم الصحة" بجامعة واشنطن بسياتل أن زيادة الوزن التى لم تصل لمرحلة السمنة تقتل ملايين الأشخاص حول العالم، وأن أكثر من مليارى بالغ وطفل يعانون من مشكلات صحية فى العالم بسبب أوزانهم.





وكشفت الدراسة، التى أُجريت فى 195 دولة حول العالم فى فترة زمنية امتدت لـ 35 سنة من 1980 إلى 2015، عن أن 30% من سكان العالم، ما يقرب من 2.2 مليار من الأطفال والبالغين يعانون من آثار زيادة الوزن.





خلصت الدراسة إلى أن معدل السمنة استمر فى الارتفاع حول العالم منذ عام 1980 مع تضاعف المعدل فى 70 دولة، موضحة أن الولايات المتحدة تحتل رأس القائمة بين الدول التى يرتفع فيها معدل السمنة بين الأطفال والبالغين، إذ يعانى منها 13% من الأمريكيين. بينما تحتل مصر المركز الأول فى انتشار السمنة بين البالغين، إذ تصل نسبة من يعانون منها من السكان إلى 35%.





سمنة الشباب تهددهم بأمراض الكبد

أظهرت دراسة أجريت في السويد، أن الشبان الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة، تزيد فرص إصابتهم بأمراض الكبد في أوقات لاحقة من أعمارهم إلى مثلي فرص نظرائهم من أصحاب الأوزان العادية.





وكتب الباحثون في نشرة علمية مؤخرًا، أنه إذا كان الشبان السمان يعانون كذلك مرض السكري من الدرجة الثانية، تزيد فرص إصابتهم بأمراض الكبد في منتصف العمر 3.3 مرة، وأكدت الدراسة أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يعد عامل خطر.





ترفع خطر السكتة القلبية والموت المفاجئ

شفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن السمنة وارتفاع ضغط الدم يلعبان دور خطير فى الإصابة بالسكتة القلبية والموت المفاجئ بين الشباب .





وأوضح الباحثون أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أصبحت لا تصيب كبار السن فقط، لكنها ارتفعت فى الآونة الأخيرة لدى الشباب بسبب السمنة.

السكتة القلبية المفاجئة تحدث بسبب خلل بالنشاط الكهربائى، وهو يختلف عن النوبة القلبية، والتى عادة ما تسببها انسداد شرايين القلب، لافتين إلى أن السكتة القلبية المفاجئة يمكن أن تحدث مع أو بدون إنذار وعادة ما تسبب الموت الفورى.





تزيد مشاكل الأنفلونزا

دراسة أمريكية حديثة من أن السمنة تزيد من خطورة تعرض الشخص لمضاعفات خطيرة بسبب عدوى الأنفلونزا، بما في ذلك دخول المستشفى وحتى الموت، كما تزيد من خطورة انتشار المرض.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الصحة العامة في جامعة ميتشيغان الأمريكية

ووجد الباحثون أن الأشخاص البدناء الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا، والذين تأكدت إصابتهم بفيروس الأنفلونزا مختبريًا، زادت فترة تعافيهم من الفيروس بنسبة 42٪ أطول من أقرانهم غير البدينين.

أما الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة المصابين بالأنفلونزا، فقد زادت لديهم مدة التعافي من الفيروس بنسبة 104% مقارنة مع غير المصابين بالسمنة المفرطة





يمكن للسمنة أن تغير استجابة الجسم المناعية وتؤدي إلى التهاب مزمن، يزداد مع تقدم العمر، بالإضافة إلى جعل التنفس أكثر صعوبة وزيادة الحاجة إلى الأكسجين، هذه العوامل قد تساعد في تفسير كيف يمكن أن تؤثر السمنة على مخاطر اللأنفلونزا وشدتها وإمكانية انتقاله





رائحة الجسم كريهة

وأوضحت الدراسة أن السبب وراء سوء رائحة الجسم بتمثل فى زيادة الوزن والسمنة المفرطة، كما ربطت الدراسة بين رائحة الفم الكريهة وزيادة وزن الجسم أيضا.