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تعليم

أسامة منير في ضيافة جامعة عين شمس 14 نوفمبر

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:53 م
أسامة منير
أسامة منير
عمرو ممدوح
يستضيف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب، وأسرة من أجل مصر المركزية، الإعلامي أسامة منير المذيع بإذاعة "نجوم إف إم"، يوم الأربعاء الموافق ١٤ نوفمبر، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

تقام الندوة تحت رعاية د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، ود. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. سوزان القلينى عميدة كلية الاداب، ود. هبة شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام ومدير المركز الإعلامي بالجامعة.

ويلتقى منير، مقدم برنامج "أنا والنجوم وهواك" خلال الندوة بطلاب الجامعة للإجابة عن تساؤلاتهم حول العمل الإذاعي ومقومات الإعلامي الناجح، وتحمل الندوة عنوان "الحب حياة" مفهوم المحبة التي ترتقى بالإنسان وتنشر السلام في المجتمع.

وتشهد الندوة تكريم الإعلامي أسامة منير، والذي تخرج من كلية الآداب بجامعة عين شمس، كما يعرض تقرير مصور عن سيرته المهنية من إنتاج طلاب القسم.
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