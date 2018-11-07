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رياضة

رونالدو يضيف رقما جديدا لسجلاته في دوري الأبطال

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:57 م
صدى البلد
محمد سمير
أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إنجازا جديدا إلى سجله بدوري أبطال أوروبا، بمشاركته في مباراة مانشستر يونايتد، الجارية حاليا، ضمن الجولة 4 من المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وبذلك وصل رونالدو للمباراة رقم 81 في دور المجموعات من دوري الأبطال، ليصبح الأكثر مشاركة في هذا الدور بتاريخ "تشامبيونزليج"، وفقا لما ذكرته شبكة "سكواكا".

ويحاول رونالدو افتتاح سجله التهديفي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث لم ينجح النجم البرتغالي في تسجيل أي هدف بقميص السيدة العجوز، في البطولة الأوروبية.
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