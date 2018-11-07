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رياضة

مختار يداوى جراح لاعبي الإنتاج بعد الخسارة من المقاولون استعدادا للزمالك

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:22 م
لاعبي الإنتاج الحربي
لاعبي الإنتاج الحربي
محمد رشاد
أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، صفحة مباراة المقاولون العرب التى خسرها بهدفين دون رد، فى الاسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وبدأ، اليوم ، فريق الإنتاج الحربى استعداداته للمباراة المرتقبة التى تجمعه بالزمالك والمقرر لها السبت المقبل على استاد السلام بتدريبات استشفائية للاعبيين ومحاضرة فنية شرح فيها مختار أخطاء اللاعبين فى مباراة المقاولون العرب وضروة تجنبها خلال مباراة الزمالك الهامة .

وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بضرورة التركيز فى مواجهة الزمالك لضمان العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى والمنافسة على الصدارة وتحقيق مركز جيد مع نهاية الدور الأول لمسابقة الدوري.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع بترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 23 نقطة من 10 مباريات فقط خاضها الفريق.
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