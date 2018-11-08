جامعة كفر الشيخ تحتفل باليوم العالمي للإعاقة والعصا البيضاء.. الإثنين

تنظم كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، الإثنين المقبل، احتفالية كبرى بقاعة السيمنار في تمام الحادية عشرة صباحًا للاحتفال باليوم العالمي للإعاقة والعصا البيضاء، تحت رعاية الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة.





يحضر الاحتفال الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد الطلي، عميد كلية الآداب.





يأتي هذا في إطار اهتمام الجامعة بذوي القدرات الخاصة، الذين يحظون بتقدير واهتمام بالغ من الجامعة، حيث تم إنشاء معمل للمكفوفين بكلية الآداب مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات لمساعدة الطلاب في التعليم و البحث العلمي.