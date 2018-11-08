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خالد ميري: الإعلام العالمي تحدث عن منتدى الشباب بشكل إيجابي ..فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:45 ص
خالد ميري
خالد ميري
هاني حسين
قال خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن وسائل الإعلام العالمية تحدثت عن المنتدى بشكل إيجابي، وأكدت أنه فرصة للالتقاء بين الشباب والقيادات وإعادة نشر رسالة السلام من أرض السلام.

وأضاف "ميري"، في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "أون إي"، أن مراسلي معظم وسائل الإعلام العالمية كانوا حريصين على التواجد في شرم الشيخ، وبعثوا برسائل وتقارير إيجابية تؤكد نشر مصر للسلام والتنمية والتطوير.

وتابع: "وسائل إعلام روسية وألمانية وأمريكية تحدثت بشكل إيجابي عن منتدى شباب العالم، مؤكدين سعي مصر لنشر السلام"، مضيفًا: "مدينة شرم الشيخ مهد للأديان والحضارات والتعاون الإنساني، وهي مدينة ساعية لنشر السلام والتسامح والتعاون والمحبة، وتعتبر المدينة الأجمل سياحيًا والأكثر أمنًا وأمانًا".

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