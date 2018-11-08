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تعرف على الفرق بين الزنجبيل المجفف والطازج

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:48 ص
الفرق بين الزنجبيل
الفرق بين الزنجبيل المجفف والطازج
هاجر هانئ
قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، استشارى التغذية العلاجية، إن هناك نوعين من الزنجبيل وهما الطازج والمجفف ولا يعرف الكثير الفرق بين كل منهما.

أشارت "جيهان"، إلى أن الفرق بين الزنجبيل المجفف والطازج يكمن في تركيزات المواد الفعالة فالنوعان يحتويان على نسبة من الزيوت لكنها أقل في المجفف لأنه يتعرض لدرجات حرارة عالية أثناء التجفيف فيفقد جزءًا من زيوته فلذلك نفضل دائمًا الزنجبيل الطازج في حالات البرد والأنفلوانزا والانتفاخات والإمساك.

وأضافت أن الزنجبيل المجفف يحتوي علي مواد حارقة ولاذعة أكثر من الطازج فيعطي كفاءة عند استخدامه في الشتاء القارس أثناء برودة الأطراف ويقلل نسبة الدهون في محيط البطن، وبذلك فالنوعان مفيدان ولا يقل أحدهما عن الآخر في الأهمية.

تعرف على الفرق بين الزنجبيل المجفف والطازج
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